Calcio, Figc: con nuovo stop play off e play out se date utili

Sì ai play off e ai play out, se il campionato di Serie A si ferma dopo la ripartenza e se ci sono le date utili per disputarli. Lo ha deciso il consiglio della Figc, approvando la delibera per il cosiddetto "piano B". Se invece non ci fosse tempo sufficiente per disputare le partite, si farebbe ricorso alla classifica con un criterio correttivo, vale a dire l'algoritmo.