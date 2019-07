Bologna, Mihajlovic: "Ho la leucemia, guarirò per chi mi ama"

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha annunciato di essere affetto da leucemia. "Quando me l'hanno detto è stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere. Le mie non sono lacrime di paura, so che la vincerò", ha dichiarato il tecnico, visibilmente scosso. "Guarirò per mia moglie, per la mia famiglia, per chi mi vuole bene".