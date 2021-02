Atletica, assolto Alex Schwazer: "Non ci fu doping nel 2016"

lapresse

Alex Schwazer è stato assolto dall'accusa di doping "per non aver commesso il fatto". Il gip del Tribunale di Bolzano ha accolto la richiesta del pm ritenendo "accertato con altro grado di credibilità" che i campioni di urina nel 2016 furono alterati per far risultare l'atleta positivo. Il marciatore altoatesino venne squalificato per 8 anni.