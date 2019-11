Atletica, Schwazer torna ad allenarsi dopo "indizi su manipolazione positività"

Alex Schwazer, ritiratosi nel 2016 in seguito alla controversa squalifica per 8 anni per recidiva al doping, ha deciso di riprendere la preparazione per il concretizzarsi di "gravi indizi sulla manipolazione della positività". Lo ha annunciato il suo allenatore, Sandro Donati: "Alex è innocente e si riallena per comunicare a tutti che è naturalmente forte, per tenere accesa una speranza di tornare alle gare, non intende provocare nessuno".