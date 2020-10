Amichevole, Italia-Moldova 6-0: Mancini porta a 17 la striscia utile

Continua la striscia positiva di Roberto Mancini alla guida della Nazionale, arrivata ora a 17 gare utili. A Firenze tutto facile per l'Italia che batte 6-0 la Moldova in amichevole. Dopo uno spavento firmato Nicolaescu, gli Azzurri salgono in cattedra e dilagano già nel primo tempo grazie a Cristante (18'), Caputo (23'), El Shaarawy (doppietta al 30' e al 46) e un'autorete di Posmac (37'). Al 72' il gol di Berardi.