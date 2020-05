Alessandro Del Piero in ospedale negli Usa per una colica renale

"Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 mm possa fare cosi' male". Questo l'ironico commento, su Instagram, di Alessandro Del Piero, che dà notizia del suo ricovero per una colica renale. Nell'immagine del post, l'ex capitano bianconero appare con la mascherina nel suo letto d'ospedale a Los Angeles.