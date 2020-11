A Piscinola la casa museo di Maradona

Un museo unico al mondo. A Piscinola, quartiere di Napoli, sono stati raccolti centinaia di cimeli (scarpette, maglie, gadget) di Diego Armando Maradona. Sono i regali dati dal Pibe de Oro al lo storico custode del San Paolo, Saverio Vignati, e alla moglie che per anni ha lavorato in casa Maradona. Il museo è stato aperto dal figlio di Vignati. Tra i pezzi "forti" in esposizione, anche la panchina, negli spogliatoi, dove l'argentino si sedeva.