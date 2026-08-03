Zerb: “La musica mi ha scelto. Da São Paulo a Coachella, continuo a inseguire emozioni vere"
Il producer racconta il viaggio dietro i successi globali di “Mwaki” e “Kumbaya”, il legame speciale con il pubblico italiano e le sue collaborazioni
Da una cameretta di São Paulo ai palchi dei festival più importanti del mondo, ZERB ha costruito il suo percorso seguendo un’unica direzione: la passione per la musica. Il producer brasiliano, diventato un fenomeno internazionale, racconta a TgCom24 il suo viaggio artistico e le sfide che lo aspettano dopo un anno ricco di traguardi, tra grandi collaborazioni e il nuovo singolo “If It’s Not Love” con Rita Ora.
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Sei partito da São Paulo, sviluppando il tuo sound completamente da solo: quando hai capito che la musica sarebbe diventata la tua vita?
Non credo ci sia stato un singolo momento preciso: è stata più una consapevolezza arrivata lentamente. Avevo 14 anni, smanettavo con dei software nella mia camera e, a un certo punto, mi sono accorto che non lo facevo perché “dovevo”. Lo facevo perché non riuscivo a smettere. La scuola, tutto il resto… mi sembrava secondario. Quando trovi qualcosa che ti fa perdere completamente la cognizione del tempo, è lì che capisci. Per me, quella cosa era la produzione musicale.
“Mwaki” è diventata un fenomeno globale. Ti aspettavi un impatto così enorme?
No. Ricordo di aver finito quel pezzo e di aver pensato che fosse speciale, che ci fosse qualcosa di diverso. Ma non puoi mai prevedere una cosa del genere. La portata di quello che è successo è andata ben oltre qualsiasi cosa avessi immaginato. Quando ha iniziato a entrare in classifica in Paesi in cui non avevo nemmeno mai suonato, ho dovuto fermarmi e restare un attimo lì, a metabolizzare. Sono quelle cose che non capisci davvero fino in fondo mentre stanno accadendo.
Il brano è stato un enorme successo anche in Italia, dove ha ottenuto il disco di platino: com’è oggi il tuo rapporto con il pubblico italiano?
L’Italia è stata incredibilmente calorosa con me fin dall’inizio. C’è qualcosa nel pubblico italiano: ascolta davvero, sente davvero la musica. “Kumbaya” al numero uno nelle classifiche radio dance, “Mwaki” disco di platino… sono traguardi che significano molto, perché l’Italia ha una cultura musicale profonda. Non sono solo numeri. Quando suono lì, sento quella connessione nella stanza. È reale.
Quest’anno ti sei esibito a Coachella: cosa significa per te suonare in uno dei festival più iconici al mondo?
Crescendo e guardando i set di Coachella su YouTube, mi sembrava un altro mondo. Una cosa che succedeva ad altri. Quindi, quando è successo davvero, ero lì al soundcheck a pensare a quel ragazzino di São Paulo che guardava quegli stessi palchi sullo schermo di un portatile. È uno di quei momenti in cui tutto il tuo percorso va a fuoco in un colpo solo. Sono grato per ogni passo che mi ha portato fin lì.
Quando sali sul palco, cosa vuoi davvero trasmettere al pubblico?
Voglio che, per un po’, le persone si dimentichino dove sono. Tutto qui. Qualunque cosa si portino addosso — stress, problemi, qualsiasi cosa — voglio che la musica gliela tolga, anche solo per un’ora. Ci penso ogni volta che costruisco un set. Non si tratta di “mettere in mostra” la musica, ma di creare una sensazione in cui le persone possano entrare insieme.
Poi sono arrivate collaborazioni importanti, dai The Chainsmokers ai Coldplay: com’è stato entrare nel loro mondo creativo?
Ognuna è stata diversa e ognuna mi ha spinto in una direzione nuova. Con i The Chainsmokers c’era un’energia immediata: sono arrivati con un entusiasmo enorme e in studio è contagioso. Con i Coldplay, con Chris, era più emotivo. C’è un peso in quello che creano e io ho sentito quella responsabilità. Non vai a quelle sessioni “solo” come te stesso: porti tutto quello che hai. E ne esci un produttore diverso da quando sei entrato.
Ora il nuovo singolo con Rita Ora, “If It’s Not Love”: com’è nata questa collaborazione artistica?
È nata in modo molto naturale. Ci siamo messi in contatto, abbiamo iniziato a scambiarci idee e in pochissimo tempo era chiaro che stavamo andando nella stessa direzione musicale. Rita ha una voce che porta con sé tantissima emozione: costruisci qualcosa attorno e tutto si solleva. Il brano è nato da un posto autentico e penso che si senta. È una delle uscite di cui vado più fiero.
Dopo questo momento incredibile della tua carriera, qual è la tua prossima sfida?
Credo che la vera sfida sia continuare a crescere senza perdere ciò che ha fatto connettere le persone fin dall’inizio. È facile iniziare a inseguire ciò che ha funzionato prima o farsi trascinare dal rumore intorno. Per me la sfida è sempre la stessa: restare in studio, restare onesto, continuare a fare musica che mi smuova davvero. Tutto il resto viene di conseguenza.