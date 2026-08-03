Zerb: “La musica mi ha scelto. Da São Paulo a Coachella, continuo a inseguire emozioni vere"

No. Ricordo di aver finito quel pezzo e di aver pensato che fosse speciale, che ci fosse qualcosa di diverso. Ma non puoi mai prevedere una cosa del genere. La portata di quello che è successo è andata ben oltre qualsiasi cosa avessi immaginato. Quando ha iniziato a entrare in classifica in Paesi in cui non avevo nemmeno mai suonato, ho dovuto fermarmi e restare un attimo lì, a metabolizzare. Sono quelle cose che non capisci davvero fino in fondo mentre stanno accadendo.