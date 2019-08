Young Signorino schiaffeggia uno spettatore al concerto

"Dovete imparare a stare al mondo, non potete fare il ca..o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze - prosegue - io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio. Fidati, questa è educazione. Siccome c’era assenza di sicurezza, ma non sto dando la colpa a nessuno, io mi sono difeso da solo giustamente. Tale persona mi stava provocando, venendo tre volte nel mio spazio, dicendo anche anoressico e frasi del genere. Che cosa ti aspetti? Che ti do un bacino o che ti do uno schiaffo? Io non ti rompo il c...o".