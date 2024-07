Woodoo Fest accende l'estate con Dargen D'amico e i Selton

Ad aprire le danze giovedì 18 luglio Dargen D'Amico, insieme a Okgiorgio, Brenneke, Altea, e Nicolaj Serjotti.Venerdì 19 il palco passa a Mombao e ai dj set di Samà Abdulhadi, System Olympia, Godugong, Lorenzo BITW e This is not. Sabato 20 è la serata di Mefisto Brass, Chaos In The CBD (nell'unica data italiana), Logic1000, Kabeaushé (al suo primo live in Italia) e Fuera. Si chiude in bellezza domenica 21 con Venerus, Oracle Sisters (unico live in nord Italia), Yin Yin, Selton e Il Mago del Gelato.