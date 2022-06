Will pubblica il suo primo Ep: "Chi sono veramente"

Il lavoro è stato annunciato con un breve video racconto su TikTok che in poche ore ha superato il mezzo milione di views e oltre i 60 mila Like. Non solo. Sono aperte e disponibili le prevendite per il " Chi sono veramente tour " che vedrà l'artista impegnato in autunno e inverno nei più prestigiosi club delle principali città italiane.

Fenomeno da milioni di views, Will al secolo William Busetti, è una delle penne più fresche della nuova scena pop urban contemporanea. A 21 anni si è fatto notare conquistando il grande pubblico, un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.

"Chi sono veramente Ep" include sei brani, dai successi come "Estate", già disco di platino, "Domani che fai?" e "Anno luce" che hanno superato oltre 40 milioni di stream e tre nuovi attesi inediti "Chi sono veramente", che presta il titolo all’intero progetto, "La storia più bella di sempre" e "Capolavoro".

"Chi sono veramente – dichiara Will – è l’espressione autentica di quello che sono oggi, un ragazzo semplice che non può fare a meno della musica. Scrivere mi ha sempre fatto stare bene, la musica è sempre riuscita a far emergere la versione migliore di me. In questo mio primo Ep c’è tutto il viaggio di questi ultimi anni che mi ha portato fino a qui, dall’iniziale e costante timore di non sentirsi all’altezza sino alla nuova consapevolezza di me e della mia musica, avendo il coraggio di mostrarsi sempre per quello che si è realmente. Non è stato facile, ogni Viaggio è sempre vissuto intensamente, ora però so chi sono e chi voglio essere, sento che è il momento giusto per uscire allo scoperto raccontandovi nel bene e nel male chi sono veramente".

IL TOUR

- Will sarà entusiasta di tornare dal vivo alla dimensione live il prossimo autunno nei principali club della penisola italiana. Tra le prime date annunciate si parte il 10 Novembre a Firenze (Viper Theatre), per proseguire il 13 Novembre a Roma (Largo Venue) il 16 Novembre a Milano ( Santeria toscana) e il 29 Novembre a Treviso (New age club)

