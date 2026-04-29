Fellini Award Rimini, a Wes Anderson il Premio del 2026

“Dopo Alfonso Cuarón, accogliamo a Rimini un’altra tra le voci più originali e significative del cinema mondiale, proseguendo quel percorso che abbiamo riavviato e che vede il rinato premio Fellini non come un ‘semplice’ riconoscimento agli eredi del Maestro – e per questo slegato dalla canonicità di una data fissa - ma come un motore di conoscenza, creatività, incontro anche in chiave internazionale”, ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Per la capacità di inventare e dare vita a mondi originali, Wes Anderson è un artista molto vicino a Federico Fellini“, ha aggiunto il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, coordinatore del Premio: “Difficile immaginare un candidato migliore per questa seconda edizione del rinnovato Premio Fellini".