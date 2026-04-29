Fellini Award Rimini, a Wes Anderson il Premio del 2026
Il riconoscimento è stato consegnato al noto regista statunitense il 21 aprile al Teatro Galli, nel comune romagnolo
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La città di Rimini ha assegnato il Premio Fellini 2026 a Wes Anderson, uno tra i registi più originali e influenti del cinema contemporaneo. Si tratta della seconda edizione del rinato Premio, dopo che lo scorso dicembre il riconoscimento era stato dato ad Alfonso Cuarón. La premiazione si è tenuta martedì 21 aprile 2026 al Teatro Galli, con il cineasta statunitense protagonista di una conversazione con Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. Wes Anderson, nato a Houston in Texas, tra i vari riconoscimenti ha vinto nel 2014 il Gran premio della Giuria al Festival di Berlino e il premio come miglior commedia ai Golden Globe con Grand Budapest Hotel, e l’Oscar al miglior cortometraggio con La meravigliosa storia di Henry Sugar (2023).
Le motivazioni del premio
“Dopo Alfonso Cuarón, accogliamo a Rimini un’altra tra le voci più originali e significative del cinema mondiale, proseguendo quel percorso che abbiamo riavviato e che vede il rinato premio Fellini non come un ‘semplice’ riconoscimento agli eredi del Maestro – e per questo slegato dalla canonicità di una data fissa - ma come un motore di conoscenza, creatività, incontro anche in chiave internazionale”, ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Per la capacità di inventare e dare vita a mondi originali, Wes Anderson è un artista molto vicino a Federico Fellini“, ha aggiunto il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, coordinatore del Premio: “Difficile immaginare un candidato migliore per questa seconda edizione del rinnovato Premio Fellini".