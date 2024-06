Ho avuto veramente il privilegio di lavorare con grandi professionisti, e ti parlo degli autori, dei vertici Mediaset, della sartoria, del trucco e parrucco, la regia di Cenci... cioè per me partecipare alle riunioni di costruzione di un programma è stata un'occasione di crescita incredibile e ho imparato tantissimo.

Ha ragione Pier Silvio Berlusconi, devo fare ancora esperienza, questo è sicuramente un mio lato su cui devo lavorare di più, se mi si darà la possibilità di farlo. Però era la prima volta che io conducevo un programma in diretta di quattro ore, anche un po' impegnativo, perché ci sono i collegamenti transoceanici, gli imprevisti meteorologici, le reazioni dei naufraghi, la barca che arriva più tardi...

Quindi devo dire che sono molto contenta del lavoro che ho fatto, anche perché posso dirmi davanti allo specchio che sono comunque in grado di cominciare e finire un impegno lavorativo così importante, soprattutto poi quando le persone ti dicono 'è stato bello lavorare con te'. Poi certo gli ascolti non sono stati al 100% gratificanti, e questo ovviamente mi dispiace, però il bilancio è tutto positivo.

Sottolineano gli ascolti al 12%, ma mi è venuto da sorridere perché è stata l'unica puntata e dovrebbero anche dire che dall'altra parte c'era la partita con l'Atlanta. Abbiamo fatto anche il 20%, il 18%... insomma per me c'è stato un po' un accanimento mediatico.

Ma sì dai comunque, se sopravvivono loro sull'isola, sopravviverò pure io. E poi ci sono anche i complimenti della gente per strada a cui è piaciuta anche l'eleganza, l'impegno e alle critiche social che mi dicono di ogni, io preferisco la vita reale delle persone che incontro in carne e ossa.