Vision: "Open up your heart - Get far remix" primo nella classifica indie dance

“Open up your heart – Get Far Remix” è la nuova versione del singolo di Vision, reinterpretata da uno dei DJ e produttori più influenti della scena dance italiana. Il remix porta il brano in una dimensione più club-oriented, mantenendo intatto il messaggio spirituale dell’originale e amplificandone l’impatto attraverso un linguaggio sonoro pensato per un pubblico internazionale.