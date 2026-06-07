Vision: "Open up your heart - Get far remix" primo nella classifica indie dance

“Open up your heart – Get Far Remix” è la nuova versione del singolo di Vision, reinterpretata da uno dei DJ e produttori più influenti della scena dance italiana. Il remix porta il brano in una dimensione più club-oriented, mantenendo intatto il messaggio spirituale dell’originale e amplificandone l’impatto attraverso un linguaggio sonoro pensato per un pubblico internazionale.
La canzone continua a mettere al centro l’importanza dell’ascolto e della verità emotiva, ribadendo un percorso che unisce spiritualità e dance contemporanea. La produzione di Get Far aggiunge una nuova energia al brano, trasformandolo in un invito a lasciarsi attraversare dal ritmo e a guardare con gli occhi dell’anima.