Vision Open Air debutta con Ilario Alicante

Il legame tra Ilario Alicante e Vision Open Air è di vecchia data e si consolida di anno in anno, per uno dei suoi set di punta in un calendario che da tempo lo vede protagonista nei migliori club e festival del pianeta; vincitore lo scorso anno dei Best of British di DJ Mag e fondatore della label NEXUP RECZ, Max Dean è passato in fretta dallo status di giovane promessa a quello di solida certezza del djing. White Off nei suoi set affronta ogni sfumatura elettronica, senza precludersi variazioni sul tema e contaminazioni con altri generi musicali, Michele Arcieri da sempre sa spaziare con naturalezza tra deep, minimal e techno ed i suoi set sanno sempre come distinguersi.