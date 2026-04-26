Vision Open Air debutta con Ilario Alicante
Dopo aver concluso settimana scorsa la stagione invernale con Amelie Lens e Nina Kraviz, venerdì 1° maggio 2026 (dalle 17 a mezzanotte) Vision passa alla modalità Open Air e si trasferisce all’ex Macello di Milano per la stagione estiva.
© Ufficio stampa
Protagonista di Vision Open Air venerdì 1° maggio 2026 sarà Ilario Alicante, che presenterà LINK, un progetto che mette al centro la relazione tra artista e pubblico come elemento strutturale. Insieme ad Ilario Alicante, Max Dean, White Off e Michele Arcieri. A seguire, aftershow all’Amnesia Milano.
Il legame tra Ilario Alicante e Vision Open Air è di vecchia data e si consolida di anno in anno, per uno dei suoi set di punta in un calendario che da tempo lo vede protagonista nei migliori club e festival del pianeta; vincitore lo scorso anno dei Best of British di DJ Mag e fondatore della label NEXUP RECZ, Max Dean è passato in fretta dallo status di giovane promessa a quello di solida certezza del djing. White Off nei suoi set affronta ogni sfumatura elettronica, senza precludersi variazioni sul tema e contaminazioni con altri generi musicali, Michele Arcieri da sempre sa spaziare con naturalezza tra deep, minimal e techno ed i suoi set sanno sempre come distinguersi.
Con questo primo appuntamento del 1° maggio, Vision Open Air rinnova il proprio ruolo simbolico negli opening della stagione open air, confermandosi come uno dei momenti capaci di caratterizzare in modo riconoscibile il conto alla rovescia verso l’estate.
Dopo Ilario Alicante e LINK, la seconda data di Vision Open Air vedrà protagonista Mochakk Calling Milano (sabato 16 maggio); a giugno sarà il turno di East End Dubs e Franky Rizardo (sabato 13) e ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (venerdì 19), a settembre di Charlotte de Witte (sabato 5).