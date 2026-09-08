Violamarie in gara allo Junior Eurovision Song Contest

“Violamarie ha già fatto parlare di sé. La voce armoniosa e allo stesso tempo potente, unita a una presenza dolce, elegante e magnetica. Ha già conquistato 600 milioni di persone attraverso il progetto social, diretto dalla famiglia. La piccola Violamarie, bambina vivace e piena di vita, nasce nel 2015 e cresce ispirandosi ai personaggi Disney. Mostra sin dai primi anni di vita una vera passione per il teatro musicale, la danza e il canto. Da subito segue i genitori nelle loro produzioni teatrali per l'infanzia, e, con la guida e la supervisione artistica della madre, frequenta percorsi pedagogici e propedeutici di musica, canto, danza e arti circensi. Dai 5 anni viene inserita in corsi individuali pre-accademici e accademici di canto, pianoforte, danza classica e moderna. Dai 9 anni prosegue la sua formazione in musical con i percorsi del Teatro Il Sistina, la Scuola Art Dubbing di Doppiaggio di Roma, l'Accademia TVA di Silvia Mezzanotte sotto la guida della Vocalcoach Sefora Firenze, e segue diversi workshop con altri rinomati maestri italiani e stranieri. Affacciatasi al mondo dei talent show e della TV, la famiglia sceglie un percorso diverso e decide di concentrarsi sul progetto social e la collaborazione con importanti artisti internazionali. Presto attira l'attenzione sui social-media Tiktok e Instagram sui quali riceve centinaia di milioni di consensi e il plauso di artisti come Giorgia, Ramazzotti, Cheryl Porter, Serena Autieri, Tosca e content creators come i Me contro Te”. (https://www.violamarie.it/).