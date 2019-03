Il titolo, quindi, si riferisce al fatto che spesso gli artisti si sentono “sottozero” (sia per quanto riguarda lo stato d'animo, tutte le porte chiuse in faccia, tutti i "no", tutte le volte che non si sentono ascoltati) ma anche, in maniera più concreta, "sottozero" in termini di disponibilità economica. Viola Thian è autrice del brano insieme al produttore Emilio Munda, già autore/compositore/produttore per Francesco Renga, Nomadi, Umberto Tozzi, Nina Zilli, Michele Bravi, Gemelli Diversi.