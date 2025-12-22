"Ogni promessa è debito", le feste si passano ridendo con Vincenzo Salemme

Sant’Anna, protettrice di Bacoli, ha fatto un miracolo: ha salvato la vita a Benedetto Croce e ai figli Rebecca e Marco, finiti con la barca su uno scoglio. La barca, al momento dell’impatto, era guidata da Roberto, assistente di Benedetto Croce il proprietario di una piccola pizzeria dei Campi Flegrei. La barca, dopo l’impatto con lo scoglio è finita in alto mare, in balia delle onde e di uno spaventoso temporale. Pare che Benedetto, nella disperazione del momento, si sia rivolto alla Santa promettendole una donazione molto generosa. Il suo disperato appello ha avuto un esito molto positivo perché subito dopo l’annuncio del voto, la radio di bordo ha ripreso a funzionare e la sua richiesta di aiuto è stata raccolta dalla guardia costiera che è corsa in suo aiuto salvando lui, la famiglia e l’assistente da un drammatico epilogo.