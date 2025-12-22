"Ogni promessa è debito", le feste si passano ridendo con Vincenzo Salemme

Dal 23 al 31 dicembre al teatro Manzoni di Milano è in scena la nuova commedia del attore, regista e drammaturgo napoletano
© Federico Riva
Si preparano un Natale e un fine anno di risate al teatro Manzoni di Milano dove, dal 23 al 31 dicembre, arriva Vincenzo Salemme con "Ogni promessa è debito". Insieme a Salemme, anche autore e regista della commedia, una compagnia nutrita composta (in ordine alfabetico) da Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto.
© Federico Riva
Sant’Anna, protettrice di Bacoli, ha fatto un miracolo: ha salvato la vita a Benedetto Croce e ai figli Rebecca e Marco, finiti con la barca su uno scoglio. La barca, al momento dell’impatto, era guidata da Roberto, assistente di Benedetto Croce il proprietario di una piccola pizzeria dei Campi Flegrei. La barca, dopo l’impatto con lo scoglio è finita in alto mare, in balia delle onde e di uno spaventoso temporale. Pare che Benedetto, nella disperazione del momento, si sia rivolto alla Santa promettendole una donazione molto generosa. Il suo disperato appello ha avuto un esito molto positivo perché subito dopo l’annuncio del voto, la radio di bordo ha ripreso a funzionare e la sua richiesta di aiuto è stata raccolta dalla guardia costiera che è corsa in suo aiuto salvando lui, la famiglia e l’assistente da un drammatico epilogo.
Il fatto è, però, che l’appello di Benedetto è stato anche diffuso dai media locali e adesso tutto il paese aspetta festoso il miracolato benefattore. Ma, una volta in salvo, il proprietario della pizzeria "Croce e Delizia", avendo ricevuto un colpo in testa, non ricorda quasi più nulla, né del voto alla Santa né del motivo che lo ha spinto a promettere quella enorme cifra, ben 5 milioni di euro! Come mai una cifra così alta? Ma Benedetto proprio non sa dare spiegazioni. E poi, a chi dovrebbero andare quei soldi promessi? Al sindaco, in rappresentanza del paese la cui patrona si è spesa per la salvezza dei naufraghi? O a Padre Cristoforetto, parroco della chiesa del paese dedicata proprio alla Santa protettrice? O alla famiglia? Ognuno crede di essere il pretendente più legittimato a ricevere quei soldi. Intanto i carabinieri indagano, vogliono sapere se e come mai Benedetto sia in possesso di quei soldi. Ma lui continua a negare, continua a giustificarsi, a dire che forse… la paura di morire, la disperazione dettata da quella paura, la volontà di salvare i suoi figli, insomma la confusione dei sentimenti, forse… lo ha spinto a implorare la Santa e a farle una promessa che, in realtà, non potrà mai mantenere. Ma si sa che ogni promessa è debito e che quando l’impegno è stato preso con una Santa di tale caratura allora, se il patto non viene rispettato, le conseguenze possono rivelarsi anche peggiori dello scampato pericolo. Scherza coi fanti ma lascia stare…
Al termine della recita di San Silvestro, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà al nuovo anno con spumante, panettone e un buffet di dolci insieme alla Compagnia. Inoltre sarà possibile cenare nel foyer del Teatro prima dello spettacolo. Info su prenotazione, prezzo e menù sul sito del Teatro alla pagina https://www.teatromanzoni.it/festeggia-con-noi-larrivo-del-2026/
23, 27 e 30 dicembre ore 20:45
24 dicembre riposo - 25 e 29 dicembre ore 19:00
26 dicembre ore 17:30 - 28 dicembre ore 15:30
31 dicembre ore 21:30