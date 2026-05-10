Villa delle Rose: al via la sua 32esima stagione estiva

Elegante senza essere rigida, ricercata ma al tempo stesso cangiante nel suo porsi al pubblico, la Villa delle Rose rappresenta da oltre trent’anni un modello consolidato di locale estivo. Un luogo dove il pubblico torna sera dopo sera, tra cena e dopocena, in un continuum che ha contribuito a costruire una comunità stabile e sempre più internazionale. Nel tempo, la struttura ha saputo evolversi con coerenza, mantenendo una forte identità e rafforzando il proprio ruolo anche all’interno del sistema turistico della Riviera Romagnola.