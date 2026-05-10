Villa delle Rose: al via la sua 32esima stagione estiva

La Villa delle Rose di Misano Adriatico non è una semplice consuetudine estiva, ma un vero e proprio punto di riferimento del clubbing, italiano ed internazionale.
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Venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 la Villa riapre ufficialmente le sue porte per la 32ª stagione estiva: un debutto atteso che, anno dopo anno, si trasforma in un rito collettivo capace di unire stile, socialità ed intrattenimento in un unico format.
Elegante senza essere rigida, ricercata ma al tempo stesso cangiante nel suo porsi al pubblico, la Villa delle Rose rappresenta da oltre trent’anni un modello consolidato di locale estivo. Un luogo dove il pubblico torna sera dopo sera, tra cena e dopocena, in un continuum che ha contribuito a costruire una comunità stabile e sempre più internazionale. Nel tempo, la struttura ha saputo evolversi con coerenza, mantenendo una forte identità e rafforzando il proprio ruolo anche all’interno del sistema turistico della Riviera Romagnola.
La Villa delle Rose di Villa delle Rose è oggi più di un club: è un marchio riconoscibile che attraversa mondi diversi, dalla musica alla moda, fino alla socialità più esclusiva. Un contesto nel quale la presenza non è soltanto partecipazione, ma appartenenza. A renderlo tale contribuiscono l’Asian Lounge, i suoi cocktail bar, i servizi dedicati ed una proposta musicale costantemente aggiornata, tra dj di primo piano, performance live elettroniche, scenografie globale e un continuo lavoro su design, acustica e visual.
L’apertura dell’estate 2026 sarà scandita da due serate di gala. Venerdì 15 maggio si alterneranno in consolle Bender, Mojave Grey — già presenti in contesti internazionali come Coachella e Burning Man — insieme a Nicola Zucchi, Ciuffo e Tanja Monies. Sabato 16 sarà invece la volta di Patrick Topping, protagonista atteso della stagione ibizenca, affiancato da Bartolomeo e Mappa.
La programmazione estiva proseguirà all’insegna di un equilibrio tra continuità e rinnovamento, con il ritorno di format consolidati come AMA (Art Meet Art), Clorophilla, Vita e VidaLoca. In calendario anche numerosi ospiti internazionali, tra cui BLOND:ISH, Bob Sinclar, James Hype, Jamie Jones, Meduza, Satori, Seth Troxler e Steve Aoki.
Una stagione che si annuncia, ancora una volta, come una dichiarazione di identità più che un semplice cartellone. L’estate in Riviera inizia davvero quando apre la Villa delle Rose.