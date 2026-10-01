Ventiquattro anni di Amnesia Milano

Sabato 10 ottobre 2026 Amnesia Milano festeggia il proprio anniversario con Adam Beyer per una serata che celebra una storia iniziata nel 2002 e arrivata oggi a un nuovo capitolo.
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Quasi un quarto di secolo nel clubbing non è un traguardo scontato. In questi anni sono cambiate mode, generazioni e linguaggi della musica elettronica, ma Amnesia Milano ha mantenuto una linea precisa, costruendo la propria identità attraverso la musica e una programmazione internazionale.
Il ruolo del club, nel frattempo, si è allargato. Amnesia è oggi uno degli hub della musica elettronica a Milano, con una vocazione che supera i confini della propria sede e si inserisce nella programmazione dei principali appuntamenti italiani ed internazionali. Settembre ne ha offerto una dimostrazione concreta durante la Milano Fashion Week, con Vision Open Air all'ex Macello: nel corso del mese sono arrivati Charlotte de Witte, Michael Bibi e Solomun, mentre Amnesia ha curato anche l'aftershow della serata con Solomun.
Un'attività che conferma una dimensione ormai internazionale e che contribuisce a fare di Milano un punto di riferimento per il pubblico della club culture. Il rapporto tra Amnesia e Vision non è infatti una parentesi isolata, ma parte di un lavoro più ampio nel quale il club mette in relazione artisti, format, produzioni e pubblici differenti; dopo Adam Beyer, la programmazione di Amnesia Milano prosegue venerdì 16 The Martinez Brothers (al Fabrique), sabato 17 con Manda Moor, sabato 24 con Miguelle & Tons e sabato 31 ottobre con la notte di Halloween affidata a Leon, appuntamento ormai diventato una consuetudine del club milanese.
Il 24esimo anniversario arriva dopo un'importante trasformazione degli spazi. Nella stagione 2025/26 Amnesia ha rinnovato il proprio impianto sonoro con L-Acoustics, introducendo una parete LED a 360 gradi e un nuovo sistema modulare per soffitto e luci. La nuova stagione è stata quindi presentata con il tema Echoes of the Future, a sottolineare la volontà di guardare avanti partendo dalla propria storia.
A certificare il nuovo corso è arrivato anche un riconoscimento internazionale: nel 2026 Amnesia Milano è entrata per la prima volta nella DJ Mag Top 100 Clubs, al numero 94.
Dal 2002 al 2026, dunque, Amnesia ha attraversato quattro generazioni di clubbing. Il compleanno con Adam Beyer sarà l'occasione per festeggiare 24 anni, ma anche per ribadire un ruolo che oggi va oltre quello di un singolo locale: un punto di riferimento per la musica elettronica a Milano, in Italia e sempre più anche sulla scena internazionale.