Ventiquattro anni di Amnesia Milano

Il ruolo del club, nel frattempo, si è allargato. Amnesia è oggi uno degli hub della musica elettronica a Milano, con una vocazione che supera i confini della propria sede e si inserisce nella programmazione dei principali appuntamenti italiani ed internazionali. Settembre ne ha offerto una dimostrazione concreta durante la Milano Fashion Week, con Vision Open Air all'ex Macello: nel corso del mese sono arrivati Charlotte de Witte, Michael Bibi e Solomun, mentre Amnesia ha curato anche l'aftershow della serata con Solomun.