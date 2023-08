Sebbene si tratti di una produzione A24, il film ha ottenuto l'autorizzazione dal sindacato Sag-Aftra poiché è stato girato in Canada. I protagonisti Jacob Elordi nei panni di Elvis e Cailee Spaeny nei panni di Priscilla Beaulieu Presley potrebbero apparire sul red carpet di Venezia e fare attività stampa, in base all'accordo sindacale di cui Deadline ha dato notizia. La regista Coppola invece sarà presente a Venezia insieme a Priscilla Presley.

" Priscilla " di Sofia Coppola in concorso alla Mostra del cinema di Venezia ha ottenuto una deroga per la promozione.

"Priscilla" è l'attesa pellicola di Sofia Coppola sulla vera storia della moglie di Elvis Presley, biopic che si basa sull'adattamento cinematografico delle memorie del 1985 "Elvis and Me" scritte da Priscilla Presley con Sandra Harmon. Protagonista la tormentata love story tra Elvis (Jacob Elordi) e Priscilla Ann Wagner Beaulieu (Cailee Speany). Il film sarà proiettato in anteprima il 4 settembre.

Oltre a scrivere e dirigere il film, Sofia Coppola produce anche il progetto insieme a Youree Henley, Lorenzo Mieli di The Apartment e American Zoetrope. Elordi e Spaeny sono le ultime star a interpretare Elvis e Priscilla Presley sullo schermo.

La polemica "Una Maria Antonietta degli anni Sessanta": così la regista Sofia Coppola ha definito di recente la sua ultima fatica. Quando è uscito il primo trailer in rete e un portavoce della Elvis Presley Estate ha denunciato la produzione affermando che il film è stato girato "senza la conoscenza o men che meno il consenso degli eredi. Sembra un filmino universitario. Il set è orribile e Graceland non è così... è tutta una manovra per far soldi". La vedova di Elvis è stata di tutt'altra opinione: "Sono eccitata per l'interpretazione che Sofia Coppola ha dato del mio libro", ha scritto su Instagram postando una foto del manifesto del film - La grande Sofia ha una straordinaria prospettiva e io ho sempre ammirato il suo lavoro. Sono certo che chiunque vedrà il film si imbarcherà in un viaggio emotivo".