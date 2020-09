Venezia 77, Cate Blanchette: "Ci spiace non aver potuto premiare Rosi"

"Tutti noi della giuria abbiamo rispetto profondo per Gianfranco Rosi e ne ammiriamo il modo di fare cinema. La decisione di escluderlo è stata difficile tanto che volevamo creare un premio speciale per lui": lo dice la presidente di giuria Cate Blanchett parlando dell'esclusione di Notturno dalle premiazioni. "I film italiani sono stati tutti presi in considerazione. Eravamo una giuria dal cuore aperto", ha aggiunto.