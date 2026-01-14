Veleso, dal silenzio al cinema: il borgo del lago di Como diventa set internazionale

Veleso è uno di quei luoghi che non si visitano: si scoprono. Un abitante del paese ama ripetere che “Veleso ti prende piano, ma non ti lascia più”. Qui non si cerca il clamore: lo si racconta con calma e profondità. Ed è forse per questo che negli anni è diventato una meta costante per professionisti italiani e stranieri: musicisti, giornalisti e anche industriali della Brianza che hanno scelto Veleso come buen retiro, un luogo dove ritrovare pace, ispirazione e concentrazione lontano dal ritmo frenetico delle città. E dove si mangia anche bene accolti da uno chef allievo di Gordon Ramsay al ristorante Bellavista. Proprio quest’anno, tra gli ospiti, anche Fabio Marchese Ragona, biografo di Papa Francesco, che qui ha parlato del pontefice e del libro “Life" scritto insieme a lui. Un incontro che ha trasformato un piccolo paese di montagna in un crocevia inatteso di pensieri e idee. Ora è il cinema a bussare alla porta di Veleso. E non per consumarlo, ma per ascoltarlo. Perché questo progetto non promette solo visibilità, ma una narrazione: la possibilità di far conoscere al mondo un luogo che ha sempre preferito il sussurro al clamore. Veleso non cambia: si rivela. E mentre le luci del set stanno per accendersi, il paese resta quello di sempre. Solo che, questa volta, qualcuno lo guarderà da lontano e penserà: voglio andarci.