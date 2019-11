Vegas Jones: "I soldi e il successo non sono più un obiettivo"

"La bella musica" di Vegas Jones è più matura. Il rapper di Cinisello Balsamo è cresciuto, non solo anagraficamente. A 25 anni può vantare più di 60 milioni di ascolti su Spotify con " Malibu ", ma quello di cui va più fiero è la consapevolezza. Quella che i soldi, le auto, il successo - che non mancano mai nella sue canzoni - non sono un obiettivo. Almeno non più. "E' stato tutto declinato in modo positivo, punto sulla motivazione", racconta a Tgcom24.

Come nasce "La bella musica"?

Avevo bisogno di raccontarmi e di capire meglio in che pianeta sto vivendo. Sono cresciuto, anche anagraficamente, e forse sono stato anche più chiaro nei confronti del mio pubblico, che ora mi conoscerà un po' meglio.



In che senso sei stato più chiaro?

Ci sono dei concetti che non erano ancora chiari nella mia testa e non potevo quindi comunicarli. Ora l'ho fatto in un modo più profondo e maturo.



Nelle tue canzoni c'è sempre il tema del riscatto sociale, stavolta è un po' diverso?

L'ho elaborato in modo positivo. Ho posto l'accento sulla motivazione della periferia, non solo raccontando quello che succede. Ho affrontato con più consapevolezza temi importanti come ad esempio i soldi. Io sono sempre lo stesso, ho voluto però sottolineare che non sono un obiettivo.



Nell'album c'è un unico feauturing, con Fabri Fibra...

Mentre costruivo il disco, sempre in modo molto naturale, senza strategie né marketing, quando è arrivato questo brano ho pensato subito a lui, e poi si chiamava 'Presidenziale'...



A che punto è il rap?

E' una giornata felice, solare. Ci ho sempre creduto e sono contento che oggi abbia tutta questa credibilità. Nell'ultimo anno sono usciti tanti prodotti che mi piacciono.



Uno su su tutti?

MamboLosco. Amo il suo vocabolario, la metrica, il disco mi è piaciuto perché è molto fresco.



Parli spesso anche di sogni, qual è il tuo sogno oggi?

Vorrei che tutte le persone che sono vicino a me stiano bene.





