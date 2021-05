Vasco Rossi, no al confronto con Bruce Willis: "Se devo somigliare a qualcuno meglio Steve McQueen"

"Mi inca**avo quando (avevo tagliato i capelli cortissimi) dicevano che assomigliavo a Bruce Willis...". Vasco Rossi regala una delle sue riflessioni del giorno su look e dintorni e in un post social racconta la sua idiosincrasia per i confronti: "A me dà fastidio quando ti confrontano con un altro, perché va a finire che tu sei sempre un po' più brutto...", ammettendo tuttavia una sola eccezione: "Se devo somigliare a qualcuno, preferisco ancora e sempre Steve McQueen...".