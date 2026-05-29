“Valter Scavolini - La vita come grande impresa”, presentato il docufilm sulla sua storia

I produttori Giovanni Altieri e Costantino Margiotta hanno detto: “Abbiamo voluto realizzare un’opera che non fosse semplicemente il racconto di un grande imprenditore, ma la storia di un uomo capace di trasformare valori come famiglia, lavoro, territorio e visione in un’eredità collettiva”. Il regista Mattia Zanca ha spiegato che “questo film nasce da un desiderio personale ancora prima che cinematografico. Per anni mio nonno aveva scelto di non raccontarsi mai davvero davanti a una macchina da presa. Credo abbia accettato questo progetto perché non volevo costruire il ritratto celebrativo di un imprenditore, ma entrare con rispetto nella dimensione più umana della sua storia. Ho cercato un racconto intimo, fatto di memoria, silenzi, famiglia, fragilità e visione. Non la spettacolarizzazione di un successo, ma il percorso di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano portando con sé valori profondi e molto concreti”.