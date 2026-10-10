Urban Land Tattoo Expo Roma, il tatuaggio tra arte, sicurezza e formazione

Un tatuaggio può raccontare una storia, custodire un ricordo o esprimere un frammento della propria identità. Dietro ogni disegno sulla pelle, però, ci sono anche tecnica, precisione e responsabilità.
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E' da questo incontro tra arte e professionalità che nasce la partecipazione di Training Academy – Formazione Professionale & Servizi per il Lavoro, realtà del Gruppo G&A, a Urban Land Tattoo Expo Roma 2026, svoltasi dall’8 all’11 ottobre all’Ippodromo delle Capannelle.
Nelle giornate del 10 e 11 ottobre, tra disegni, colori e linguaggi della cultura urbana, l’Academy ha affrontato una questione centrale per il settore: come trasformare una passione creativa in un mestiere? Il talento è il punto di partenza, ma per diventare tatuatori sono fondamentali anche studio, pratica e conoscenza delle regole.
Il corpo umano è la tela su cui il tatuatore esprime la propria creatività. Per questo, alla sensibilità artistica devono affiancarsi competenze tecniche, conoscenze igienico-sanitarie, prevenzione dei rischi e corretto utilizzo di strumenti e materiali.
Il messaggio scelto da Training Academy per la manifestazione, «Dai forma al tuo tratto», sintetizza proprio questo passaggio: valorizzare lo stile personale attraverso una preparazione che consenta di lavorare con consapevolezza e responsabilità.
Lo spazio espositivo dell’Academy ha ripreso l’estetica del mondo tattoo, con grafiche decise e materiali dedicati ai percorsi formativi. L’attenzione si è concentrata sulle opportunità rivolte sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla professione, sia a chi lavora già nel settore e vuole consolidare le proprie conoscenze.
Il tema si inserisce in una riflessione più ampia sulle professioni creative, dove manualità e ispirazione devono accompagnarsi a competenze specialistiche e aggiornamento continuo. La formazione, in questa prospettiva, non limita l’espressione individuale, ma offre strumenti per sviluppare la propria identità professionale.
La partecipazione a Urban Land Tattoo Expo Roma ha così riportato l’attenzione sul legame tra arte, cultura urbana e futuro del lavoro. Perché, se un tatuaggio può durare una vita, dietro ogni tratto ci sono conoscenze ed esperienza che si costruiscono ben prima di impugnare la macchinetta.