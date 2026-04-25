Uno showcase per dare spazio ai nuovi talenti emergenti

Lo showcase si propone quindi come un punto di incontro aperto, dove artisti provenienti da diverse parti d’Italia potranno presentare i propri brani originali dal vivo, condividere esperienze e, potenzialmente, avviare nuove collaborazioni. Non solo: sotto il palco sarà presente anche un gruppo di addetti ai lavori — tra discografici e talent scout — pronti ad osservare e dialogare con i partecipanti in un clima informale ma professionale.