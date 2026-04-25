Uno showcase per dare spazio ai nuovi talenti emergenti
La musica raramente nasce da sola: cresce piuttosto attraverso incontri, scambi e collaborazioni. È da questa idea che prende forma lo showcase organizzato da Caronte Music Group e IMI Music, in programma sabato 2 maggio al Barrio’s Club di Milano.
© Ufficio stampa
L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: da un lato ridurre le barriere economiche che spesso rendono difficile l’accesso al mondo discografico, dall’altro favorire la creazione di una rete tra artisti emergenti. In un contesto musicale sempre più competitivo, la possibilità di confrontarsi direttamente con altri musicisti e con professionisti del settore diventa un passaggio fondamentale.
Lo showcase si propone quindi come un punto di incontro aperto, dove artisti provenienti da diverse parti d’Italia potranno presentare i propri brani originali dal vivo, condividere esperienze e, potenzialmente, avviare nuove collaborazioni. Non solo: sotto il palco sarà presente anche un gruppo di addetti ai lavori — tra discografici e talent scout — pronti ad osservare e dialogare con i partecipanti in un clima informale ma professionale.
Accanto all’aspetto relazionale, resta centrale il sostegno concreto agli artisti. Gli organizzatori hanno scelto di rendere l’evento gratuito, investendo risorse proprie per offrire un’opportunità accessibile a tutti, indipendentemente dalle disponibilità economiche. L’intento è quello di individuare e accompagnare i progetti più promettenti, mettendo a disposizione strumenti come studi di produzione, supporto promozionale e maggiore visibilità.
Sul palco si alterneranno diversi nomi della scena emergente, insieme agli artisti già parte del roster di Caronte Music Group, che contribuiranno ad animare la serata. Il vincitore sarà scelto attraverso un sistema di voto misto, che unisce il parere del pubblico e quello degli esperti presenti.
In palio c’è un premio del valore di 1.000 euro, ma soprattutto un percorso artistico strutturato all’interno di Caronte Music Group. Più che un traguardo, quindi, lo showcase vuole rappresentare un punto di partenza per chi prova a costruire il proprio spazio nel panorama musicale contemporaneo.