Ucciso ad Atlanta Thomas Jefferson Byrd, era l’attore feticcio di Spike Lee

E' stato colpito alle spalle, da una serie di colpi di arma da fuoco. E' morto così a 70 anni Thomas Jefferson Byrd, attore feticcio di Spike Lee che l'aveva voluto in moltissimi film come "He Got Game" e "Clockers". Quando la polizia di Atlanta è intervenuta nella notte di sabato, non c'era più niente da fare. L'uomo era già senza vita.