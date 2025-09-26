Da otto anni, +Cultura Accessibile organizza, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, un corso annuale per l’insegnamento delle tecniche della resa accessibile (sottotitolazione facilitata + audiodescrizione). In questo ambito, alcuni capolavori della storia della nostra cinematografia, restaurati dalla Cineteca Nazionale, sono stati resi accessibili e finalmente disponibili alla fruizione da parte delle classi della popolazione definite fragili (disabili sensoriali e cognitivi, stranieri di prima e seconda generazione, analfabeti di ritorno, anziani…).

La resa accessibile de “La Dolce Vita” è stata realizzata dagli iscritti al corso di resa accessibile filmica (2025). Questo è tra i modelli di accessibilità culturale che www.piuculturaaccessibile.it ha ideato e promosso per il Cinema, seguiti a quelli per il Teatro, l’Arte, i Musei, la Grafica e la Pubblicità, ponendosi oggi fra le realtà culturali più importanti per la ricerca e il lavoro di inclusione sociale svolto in campo culturale.