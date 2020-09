Turchia annuncia nuove esercitazioni militari a nord di Cipro

Secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu, la Turchia ha diffuso un nuovo avviso ai naviganti (Navtex) che sarà operativo da sabato a lunedì per esercitazioni militari nelle acque a nord di Cipro. L'annuncio segue diversi altri comunicati analoghi e giunge in un momento di forti tensioni per le dispute sulla sovranità nel Mediterraneo orientale con Nicosia e con la Grecia.