Torna il Tribeca Festival Lisboa, ecco i gli ospiti e i film della terza edizione

© Tribeca Festival
Si terrà dal 9 al 13 dicembre la terza edizione del Tribeca Festival Lisboa. L’evento 2026 rafforza la dimensione internazionale del Festival, con Alec Baldwin, Edward Burns, Zach Woods, Katie Holmes e W. Kamau Bell tra i primi ospiti confermati. Joaquim de Almeida e Daniela Ruah tornano invece nel ruolo di ambasciatori. “Alcune delle voci più interessanti della cultura portoghese e internazionale saranno ancora più vicine al pubblico, proprio nel cuore di Lisbona. SIC e Impresa sono orgogliose di offrire ancora una volta un'esperienza unica, capace di riunire cinema, musica e intrattenimento”, ha dichiarato Francisco Pedro Balsemão, presidente e amministratore delegato del Gruppo Impresa, tra gli organizzatori dell'evento.
I film al Tribeca Festival Lisboa
La selezione dei film statunitensi e internazionali è curata da Cara Cusumano, direttrice del Tribeca Festival e Senior Vice President of Programming, mentre il programma cinematografico portoghese è affidato a Rui Tendinha. Tra i titoli internazionali confermati ci sono Finnegan’s Foursome di Edward Burns, The Accompanist di Zach Woods, Here I’m Alive di Joshua Z. Weinstein, Queen at Sea di Lance Hammer, Josephine di Beth de Araújo e The Incomer di Louis Paxton. La sezione portoghese comprende O Dia Mais Feliz da Minha Vida, diretto da Vicente Alves do Ó, Também Tu Clara di António Borges Correia, Vindima di Luís Galvão Teles, Viagens entre Estrelas e Ondas di Cláudio Jordão, 6:06 di Tekla Taidell e Mulherzinha, documentario di Bárbara Tinoco.
Le parole della direttrice del Festival
Cara Cusumano ha spiegato: “In un anno in cui Tribeca ha celebrato il suo 25° anniversario a New York, è particolarmente significativo vedere lo spirito del Festival mettere radici a Lisbona, incontrando un pubblico curioso e appassionato di storie quanto noi. Il nostro programma riunisce autori affermati e nuovi talenti del cinema, con film divertenti, emozionanti e profondamente personali. Non vediamo l'ora di condividere queste storie nel cuore della città”.
Le parole del sindaco di Lisbona
Carlos Moedas, sindaco di Lisbona, ha aggiunto: “Lisbona è una città aperta al mondo, dove la cultura prende vita nelle strade e unisce persone, quartieri e comunità. Animando Avenida da Liberdade e alcuni dei suoi luoghi più iconici, il Tribeca Festival Lisboa rafforza questa visione e consolida il ruolo della città come punto d'incontro per talenti portoghesi e internazionali, creatività e innovazione”.