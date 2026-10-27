Torna il Tribeca Festival Lisboa, ecco i gli ospiti e i film della terza edizione

Si terrà dal 9 al 13 dicembre la terza edizione del Tribeca Festival Lisboa. L’evento 2026 rafforza la dimensione internazionale del Festival, con Alec Baldwin, Edward Burns, Zach Woods, Katie Holmes e W. Kamau Bell tra i primi ospiti confermati. Joaquim de Almeida e Daniela Ruah tornano invece nel ruolo di ambasciatori. “Alcune delle voci più interessanti della cultura portoghese e internazionale saranno ancora più vicine al pubblico, proprio nel cuore di Lisbona. SIC e Impresa sono orgogliose di offrire ancora una volta un'esperienza unica, capace di riunire cinema, musica e intrattenimento”, ha dichiarato Francisco Pedro Balsemão, presidente e amministratore delegato del Gruppo Impresa, tra gli organizzatori dell'evento.