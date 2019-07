Tremate, le Calippe son tornate! Un tormentone estivo per Romina e Debora

Nove anni fa diventarono due stelline della Rete grazie a un'intervista fatta sulla spiaggia di Ostia a un tg nazionale. Il loro modo di parlare romanesco, infarcito di modi di dire gergali, si prestò a una serie di parodie, tipo il video sottotitolato in italiano, con milioni di visualizzazioni. Ora Romina e Debora tornano con il nome di " Calippe " per lanciare la loro canzone estiva: " Portame ar mare ".

Da quell'intervista a SkyTg24 ne è passata di acqua sotto i ponti. Ma quel servizio, uno di queli classici realizzati in estate per far vedere come passano le vacanze gli italiani, ancora adesso in Rete è un cult. E così le due ragazze hanno pensato bene di cavalcare l'onda. Con un pezzo che riprende la "biretta", "il calippo" e via discorrendo.