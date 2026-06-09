“Il Trebbo in musica”, dal 14 giugno gli appuntamenti del Ravenna Festival a Cervia

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Si terranno dal 14 giugno al 9 luglio i sette appuntamenti d’autore previsti per la settima edizione de “Il Trebbo in musica”, la speciale rassegna che Ravenna Festival ha creato per Cervia-Milano Marittima. “Il Trebbo in musica rappresenta l’importante sodalizio che si è creato da tempo fra Ravenna Festival e il Comune di Cervia, un’occasione culturale straordinaria per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti. “La cornice in cui si svolgono gli spettacoli è l’Arena dei pini, un luogo suggestivo per vivere le esperienze di questi momenti con personaggi di eccezione del mondo della letteratura, della musica, dello spettacolo”
Le prime serate de “Il Trebbo in musica”
La rassegna si apre domenica 14 giugno con “La misteriosa scomparsa di W”, un testo di Stefano Benni, poliedrico e geniale autore bolognese scomparso lo scorso anno, che Ambra Angiolini trasforma in un “soliloquio di gruppo” buffo e amaro, dedicato a tutte quelle persone che “non vogliono morire ma non sanno come si fa a vivere in questa vita”. Mercoledì 17 giugno è poi il momento di Pablo Trincia, autore di podcast di successo come Veleno, che si confronta con Truman Capote e il suo best-seller “A sangue freddo”. Martedì 23 giugno il concerto “P.P.P. Profezia è Predire il Presente”, del chitarrista e compositore Massimo Zamboni.
Il programma dell’evento
Mercoledì 24 e giovedì 25 giugno l’autore e traduttore Paolo Nori propone un percorso in due episodi, “La libertà” e “La disperazione”. Giovedì 2 luglio ci sarà poi l’omaggio a Grazia Deledda, a cent’anni dal Nobel per la letteratura assegnato “per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale”. Giovedì 9 luglio l’itinerario del Trebbo si conclude con Il brutto anatroccolo, rilettura della celebre fiaba di Hans Christian Andersen che Fabio Canino propone con ironia e consapevolezza. Infine, venerdì 10 luglio il Woodpecker accoglie la presentazione del libro Filippo Monti (1928-2015) “L’opera nel tempo e nei luoghi”, a cura di Claudio Piersanti, Francesca Castanò e Susanna Caccia Gherardini con l’intervento di Andrea Mingardi.
La letteratura come filo conduttore
“Nel segno della parola e delle sue infinite possibilità di manifestarsi sulla scena, il Trebbo in musica propone un percorso che attraversa alcuni dei grandi territori dell’immaginario letterario del Novecento e della contemporaneità”, ha spiegato la co-direttrice artistica di Ravenna Festival Anna Leonardi. “La letteratura ne costituisce il filo conduttore, ma ogni appuntamento nasce dall’incontro con altri linguaggi: la musica in primis ma anche il teatro, il racconto orale, la poesia. Ne emerge una trama di relazioni che accosta figure e opere lontane nel tempo e nelle forme per restituire al pubblico la persistente capacità di interrogare il presente”.