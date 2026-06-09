“Il Trebbo in musica”, dal 14 giugno gli appuntamenti del Ravenna Festival a Cervia

Mercoledì 24 e giovedì 25 giugno l’autore e traduttore Paolo Nori propone un percorso in due episodi, “La libertà” e “La disperazione”. Giovedì 2 luglio ci sarà poi l’omaggio a Grazia Deledda, a cent’anni dal Nobel per la letteratura assegnato “per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale”. Giovedì 9 luglio l’itinerario del Trebbo si conclude con Il brutto anatroccolo, rilettura della celebre fiaba di Hans Christian Andersen che Fabio Canino propone con ironia e consapevolezza. Infine, venerdì 10 luglio il Woodpecker accoglie la presentazione del libro Filippo Monti (1928-2015) “L’opera nel tempo e nei luoghi”, a cura di Claudio Piersanti, Francesca Castanò e Susanna Caccia Gherardini con l’intervento di Andrea Mingardi.