Ecco i nomi della winner’s list 2026: Marina Conte, madre di Marco Vannini, ucciso a Ladispoli, nella città metropolitana di Roma, la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, ripercorrerà la tragedia di un caso di cui ha parlato tutta Italia ed ancora vivo nella memoria popolare; Civita Di Russo, attuale vicecapo di Gabinetto con funzioni vicarie del Presidente della Regione Lazio, racconterà della sua lunga esperienza come avvocato penalista e del suo libro di grande successo per i tipi di Castelvecchi dal titolo libro “Indomita – La mia battaglia contro le mafie”; il Tenente Giovanna Arcangeli, appartenente alle fila dell’Esercito Italiano, offrirà una testimonianza di approfondimento sulla formazione militare, sulle responsabilità del comando e sul servizio delle donne nell’Esercito Italiano, e sarà introdotta dal Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi, Vice Segretario Generale della Difesa; la giornalista, conduttrice e autrice Carola Carulli, parlerà del suo percorso giornalistico e narrativo e del ruolo della cultura nel racconto dell’attualità; Antonella Pallante, parlerà della sua attività che coniuga cronaca, cultura e attenzione ai temi sociali, ambientali e della ricerca; Valeria Ancione, giornalista e scrittrice, ha dedicato una parte significativa del proprio lavoro al calcio femminile e alla lotta contro le discriminazioni di genere nello sport, e nel corso dell’evento presenterà “Effetti collaterali di bellezza”, antologia nata dal laboratorio di scrittura “L’arte di vincere il foglio bianco”, da lei ideato e condotto per L’Arcobaleno della Speranza ODV (otto racconti di malati oncologici che trasformano l’esperienza della malattia in narrazione, condivisione e partecipazione); Norma Gimondi, avvocato e dirigente sportiva, nonché’ figlia del leggendario campione di ciclismo Felice Gimondi, parlerà della sua preparazione legale che ha messo al servizio della difesa della cultura sportiva, e racconterà del Gimondi Camp, iniziativa ludico-educativa da lei fondata e dedicata ai bambini normodotati e con disabilità dai 5 ai 12 anni, finalizzata al loro avvicinamento allo sport e in particolare alla bicicletta.