Tony Dallara, molto più di un urlatore: un artista e un cavaliere

Tony Dallara non era un urlatore. Era un artista e un Cavaliere della Repubblica. Antonio Lardera, così risultava all’anagrafe di Campobasso, aveva iniziato il suo viaggio nell’arte usando la sua voce prima e le sue mani poi. Negli Anni Cinquanta e Sessanta cantava, nei Settanta dipingeva. Due passioni che si sovrapponevano entrando nella sua abitazione milanese, in zona Sant’Ambrogio. Ci sono stato una volta, tanti anni fa. Più che un’abitazione era una galleria di opere sue e non solo. Lontano dalle luci della ribalta Dallara si era dedicato anima e corpo alla pittura. E i risultati erano sotto gli occhi di tutti. Tra i suoi amici nonché sostenitori un certo Renato Guttuso, nel suo universo Lucio Fontana, Enrico Bay e Andy Wharol. Mentre la musica si ricordava di lui in modo randomico, la pittura l’ha sempre accompagnato e sostenuto. Solo due anni fa l’ultima mostra firmata Tony Dallara.



Più indietro nel tempo, esattamente nel 2001, la nomina a Cavaliere della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, in riconoscimento del suo contributo alla musica italiana e per aver portato la canzone italiana nel mondo