Tony Dallara, molto più di un urlatore: un artista e un cavaliere

Tony Dallara e l'amore per la pittura
Prima la musica poi la pittura: Tony Dallara era un artista a tutto tondo. Bastava entrare a casa sua per capirlo. E la sua gente ne apprezzava stile e vocedi Sauro Legramandi
Tony Dallara non era un urlatore. Era un artista e un Cavaliere della Repubblica. Antonio Lardera, così risultava all’anagrafe di Campobasso, aveva iniziato il suo viaggio nell’arte usando la sua voce prima e le sue mani poi. Negli Anni Cinquanta e Sessanta cantava, nei Settanta dipingeva. Due passioni che si sovrapponevano entrando nella sua abitazione milanese, in zona Sant’Ambrogio. Ci sono stato una volta, tanti anni fa. Più che un’abitazione era una galleria di opere sue e non solo. Lontano dalle luci della ribalta Dallara si era dedicato anima e corpo alla pittura. E i risultati erano sotto gli occhi di tutti. Tra i suoi amici nonché sostenitori un certo Renato Guttuso, nel suo universo Lucio Fontana, Enrico Bay e Andy Wharol. Mentre la musica si ricordava di lui in modo randomico, la pittura l’ha sempre accompagnato e sostenuto. Solo due anni fa l’ultima mostra firmata Tony Dallara.
Più indietro nel tempo, esattamente nel 2001, la nomina a Cavaliere della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, in riconoscimento del suo contributo alla musica italiana e per aver portato la canzone italiana nel mondo
Ma per capire chi era e chi è stato Tony Dallara bisognava vederlo in mezzo alla gente. M’è capitato spesso per un paio di anni sul finire degli Anni Novanta. A distanza di mezzo secolo dall’apice del Grande Successo (da "Come prima" a "Romantica", da "Ghiaccio Bollente" a "La novia") quella gente si commuoveva ancora quando si trovava davanti “a Tony, Tony Dallara”.
Come prima è datata 1958, l’epoca dei Campioni, del chitarrista Bruno De Filippi e del 45 giri (ne vendette 300mila di quel disco): eppure chi era adolescente in quegli anni sorrideva a inizio Anni Duemila quando si trovava davanti a questo gigante della musica popolare. Di fronte a lui più di uno si metteva a cantare il vero titolo di quel popolare brano, ossia “Come-prima-più-di-prima-t’amerò”.
Da gran signore in mezzo alla sua gente Tony Dallara non si è mai tirato indietro. Qualche volta, su gentile richiesta, l’ho sentito intonare Romantica (anzi: “Tu-sei-romantica-amica-delle-nuvole”) dedicato a un’attempata fan tornata adolescente per qualche secondo. Un po’ come nelle trasmissioni delle radio di una volta, quelle delle dediche e delle richieste. Stavolta tutto è dedicato a Tony, Tony Dallara.