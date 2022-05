Tommy Guerrero, la leggenda dello skateboard in Italia per presentare "Sunshine Radio"

A inizio anni 80 è stato tra i membri originali della Bones Brigade, team che ha contribuito a rendere famoso lo skate in tutto il mondo.

Il leggendario skater Tommy Guerrero è anche un musicista, autore di diversi album solisti. In questa veste lo vedremo in Italia per l'unica data del suo tour per presentare il suo ultimo lavoro uscito a inizio 2021, "Sunshine Radio" . L'appuntamento è il 3 maggio a Milano a Santeria Toscana .