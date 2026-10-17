Teresa e Rossana Coratella, quando il colore si fa poesia: a Roma “Solo il cielo sopra di noi”

Ci sono incontri che nascono da una consonanza profonda, da un modo condiviso di interrogare il mondo e di restituirne le inquietudini attraverso linguaggi differenti. È il caso di Teresa e Rossana Coratella, protagoniste a Roma di Solo il cielo sopra di noi, progetto che mette in relazione pittura e poesia, affidando al segno, al colore e alla parola il compito di esplorare ciò che spesso sfugge alla comunicazione ordinaria.