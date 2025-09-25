Teatro Sociale di Busto, una stagione con 20 spettacoli fra prosa e musica

Il 16 gennaio 2026 è la volta di una black comedy, STREGHE DA MARCIAPIEDE di Stefano Amatucci con la regia di Francesco Silvestri. La vicenda è costruita a incastro, tra ﬂashback e confessioni, durante l’interrogatorio di quattro prostitute accusate di omicidio. Un labirinto di ambiguità e mistero, che fa crescere il sospetto sulla natura stregonesca delle quattro protagoniste. Il 17 gennaio il talento affabulatorio di Paolo Rossi è protagonista di OPERACCIA SATIRICA di cui l’attore è anche autore e regista. Un comico in terapia con la sua psicologa e i due ﬁdi musicanti - che gli fanno dal vivo da colonna sonora sia nella vita sia sul palco - confessa i suoi lati oscuri e onora il ricordo romanzato e l’eredità dei suoi maestri. Il 23 gennaio è show internazionale con THE BLACK BLUES BROTHERS (sfavillante creazione di Alexander Sunny, produttore visionario con esperienze nel mondo del Cirque du Soleil). Con oltre 1.000 repliche e 650.000 spettatori in tutto il mondo, The Black Blues Brothers è un’esplosione di energia e talento che ogni sera accende il palco trasformandolo in una festa di ritmo, humour e pura meraviglia acrobatica. Il 24 gennaio è di scena KOSMOS - LA STORIA DELL’UNIVERSO, DAL BIG BANG A OGGI di e con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri. 13 miliardi e 800 milioni di anni. È questa, al momento, la stima dellʼetà dellʼUniverso che abitiamo. Su ciò che ha preceduto quell'attimo, possiamo solo fare speculazioni. Ma, al contempo, dal nostro sperduto e non certo privilegiato punto di osservazione, abbiamo scoperto moltissimo. E ciò che sappiamo è pronto a sorprenderci, rispondendo a domande incredibili e aprendone nuove e sconvolgenti.