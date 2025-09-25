Teatro Sociale di Busto, una stagione con 20 spettacoli fra prosa e musica

Grandi nomi in cartellone per il restaurato Teatro Sociale "Delia Cajelli"
© Ufficio stampa
Oltre 20 spettacoli che spaziano dalla prosa alla musica senza tralasciare cabaret, teatro comico e divulgazione oltre a numerosi "Fuori abbonamento" per tutte le età. È questo, in sintesi, il cartellone della nuova stagione del restaurato Teatro Sociale "Delia Cajelli" di Busto Arsizio (Varese). Un teatro storico che fa di un punto di forza il suo rapporto con la comunità. Proprio in quest'ottica il direttore artistico Federico Zanandrea ha messo insieme un cartellone che vede tra gli altri i nomi di Massimo Dapporto, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Stefano Massini, Giobbe Covata e Ale & Franz.
Il Teatro Sociale "Delia Cajelli" ha alzato ufficialmente il sipario il 27 settembre 1891, 134 anni fa, con la rappresentazione de "La forza del destino" di Giuseppe Verdi e ora annuncia una nuova fase che prevede, tra l'altro, anche la riapertura della scuola di teatro e mira anche a rafforzare il suo legame con il territorio e le istituzioni locali.
"Il Teatro Sociale - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso durante la presentazione della stagione, avvenuta a Palazzo Lombardia - non è solo un edificio, ma un simbolo che dal 1891 accompagna la vita culturale della città. Con la nuova stagione il teatro si rinnova e riapre anche la Scuola di Teatro e di Canto, luogo in cui i giovani possono crescere e formarsi. Questo rilancio è frutto del lavoro congiunto di istituzioni e realtà del territorio e dimostra come la cultura sia una risorsa concreta per la comunità e per lo sviluppo della Lombardia".
IL CARTELLONE
Si apre il 25 novembre con L’ALFABETO DELLE EMOZIONI di e con Stefano Massini, un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…). Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore. Si prosegue il 4 dicembre con SIRENE di Chiara Arrigoni, una delle voci più interessanti della giovane drammaturgia. Lo spettacolo diretto da Alberto Oliva, con Federica Fabiani e Rossella Rapisarda, mescola realismo e linguaggio visionario, ironia e dolore, per raccontare la fragilità, la trasformazione e il bisogno di essere visti. Il 12 dicembre è la volta di un altro potente narratore, Gianrico Caroﬁglio, che, in ELOGIO DELL’IGNORANZA E DELL’ERRORE, racconta la gioia dell'ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori. Imparando, quando è possibile, a trarne proﬁtto.
Le festività natalizie entrano nel vivo il 14 dicembre con DISNEY: CENT’ANNI DI SOGNI IN MUSICA di Claudia Brancaccio. Un viaggio nel magico mondo dei grandi classici di animazione Disney tra musica, canto e narrazione. Sul palco l’Orchestra Sinfonica Milano Classica, diretta dal maestro Ernesto Colombo, insieme alle splendide voci di Chiara Amati e Serena Ferrara. Si prosegue il 20 dicembre con REJOICE CHRISTMAS SHOW, con il Rejoice Gospel Choir, ensemble musicale diretto da più di 10 anni da Gianluca Sambataro. Suggestioni che spaziano dal groove intenso del Gospel americano alle dolci linee melodiche di quello europeo passando dal commovente Spiritual, arrivando alle meditative melodie degli Hymns. La proposta del 31 dicembre è CAPODANNO DI RISATE, una serata travolgente all’insegna del buonumore e della comicità, con quattro grandi protagonisti del cabaret, Max Pieriboni, Margherita Antonelli, Gianpiero Perone e Bruce Ketta.
Il 16 gennaio 2026 è la volta di una black comedy, STREGHE DA MARCIAPIEDE di Stefano Amatucci con la regia di Francesco Silvestri. La vicenda è costruita a incastro, tra ﬂashback e confessioni, durante l’interrogatorio di quattro prostitute accusate di omicidio. Un labirinto di ambiguità e mistero, che fa crescere il sospetto sulla natura stregonesca delle quattro protagoniste. Il 17 gennaio il talento affabulatorio di Paolo Rossi è protagonista di OPERACCIA SATIRICA di cui l’attore è anche autore e regista. Un comico in terapia con la sua psicologa e i due ﬁdi musicanti - che gli fanno dal vivo da colonna sonora sia nella vita sia sul palco - confessa i suoi lati oscuri e onora il ricordo romanzato e l’eredità dei suoi maestri. Il 23 gennaio è show internazionale con THE BLACK BLUES BROTHERS (sfavillante creazione di Alexander Sunny, produttore visionario con esperienze nel mondo del Cirque du Soleil). Con oltre 1.000 repliche e 650.000 spettatori in tutto il mondo, The Black Blues Brothers è un’esplosione di energia e talento che ogni sera accende il palco trasformandolo in una festa di ritmo, humour e pura meraviglia acrobatica. Il 24 gennaio è di scena KOSMOS - LA STORIA DELL’UNIVERSO, DAL BIG BANG A OGGI di e con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri. 13 miliardi e 800 milioni di anni. È questa, al momento, la stima dellʼetà dellʼUniverso che abitiamo. Su ciò che ha preceduto quell'attimo, possiamo solo fare speculazioni. Ma, al contempo, dal nostro sperduto e non certo privilegiato punto di osservazione, abbiamo scoperto moltissimo. E ciò che sappiamo è pronto a sorprenderci, rispondendo a domande incredibili e aprendone nuove e sconvolgenti.
Con STORIE SCONCERTANTI (30 gennaio) Dario Vergassola festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico, iniziata a Zelig e proseguita in altre numerose trasmissioni televisive. Un inﬁnito repertorio di domande/battute (e relative risposte) viene riproposto in uno spettacolo dal ritmo così serrato che si rischia di perdersi in un esilarante sconcerto. CONTRATTEMPI MODERNI, in scena il 31 gennaio, è una divertente physical comedy di Alessandro Clemente, Alberto Di Risio, Raffaello Tullo dal sapore internazionale che, attraverso l’uso creativo di schermi e dispositivi e con un ritmo incalzante, racconta il rapporto malsano fra uomo e tecnologia. Il 6 febbraio Roberto Mercadini porta in scena ANIMALI UMANI (UN MONOLOGO SU TUTTI NOI) l’epopea della nostra specie attraverso una panoramica a tratti vertiginosa, a tratti comica, per capire cosa siamo. Cosa ci distingue e cosa ci accomuna agli scimpanzé, alle formiche, ai virus, a una qualunque altra parte della Natura. Giobbe Covatta è autore regista e interprete con Paola Catella di SCOOP (DONNA SAPIENS) (14 febbraio) un nuovo spettacolo per dimostrarci, attraverso il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna.
Il 20 febbraio è la volta di PIRANDELLO PULP con Massimo Dapporto e Fabio Troiano diretti da Gioele Dix. Un originale e intenso testo di Edoardo Erba che immagina un ribaltamento di ruoli su un palco in cui deve andare in scena Il Giuoco delle Parti di Pirandello. Un regista che si fa veicolo delle idee innovative di un singolare tecnico luci, arrivando a concepire un allestimento pulp del capolavoro pirandelliano. …E SE FACESSI UN TOUR?! (21 febbraio) è il nuovo spettacolo comico di Maurizio Merluzzo, che fonde doppiaggio, ironia, intrattenimento e motivazione. Con la sua voce inconfondibile, racconta aneddoti divertenti e retroscena del mondo del doppiaggio, alternando sketch comici a riﬂessioni ispiratrici. Ale & Franz tornano a teatro con un nuovo spettacolo che segna l’ennesimo, esilarante capitolo dei loro 31 anni di attività. CAPITOL’HO (27 febbraio) suona come un gioco di parole e una dichiarazione d’intenti: un nuovo inizio, un passo in più su quel sentiero comico tracciato oltre tre decenni fa, sempre con la stessa voglia di rimettersi in gioco, di raccontare la realtà – e soprattutto se stessi – con il sorriso. Tra scontri e incontri surreali, sketch inediti e riﬂessioni pungenti, Ale & Franz tornano a ridere della vita e farci ridere della nostra, con il loro stile inconfondibile, fatto di intelligenza, ironia e umanità
Il 28 febbraio, il giornalista e scrittore Mario Giordano presenta il suo ultimo libro, DYNASTY. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti (Rizzoli), un’indagine spietata e coinvolgente sul declino delle grandi famiglie italiane del capitalismo. Con il suo stile diretto e tagliente, Giordano esplora il crollo di quelle dinastie che hanno dominato la scena economica italiana dagli anni del boom in poi. Biagio Izzo è protagonista de L’ARTE DELLA TRUFFA (3 marzo) commedia brillante scritta e diretta da Augusto Fornari, che tra momenti paradossali, comici ed emozionanti ci farà assistere alla consumazione di una truffa a ﬁn di bene. Che fare se l’Unione Europea ha stabilito che entro il 2030 avrà luogo l’ultimo orgasmo sulla terra? È quanto si chiede Niccolò Fettarappa autore e regista di ORGASMO - PROSA DISPIACIUTA SULLA FINE DEL SESSO (7 marzo) una produzione Piccolo Teatro di Milano, con Gianni D’Addario, Niccolò Fettarappa, Lorenzo Guerrieri, Rebecca Sisti. Una storia dispotica in cui l'annientamento erotico dell’individuo senza precedenti trasforma l’uomo in un astratto ente numerico e che perde familiarità col retroterra selvaggio del desiderio. IO VERGINE, TU PESCI? (13 marzo) è lo spettacolo cult di Giuseppe Sorgi, che fonde l’astrologia con il teatro comico di qualità. Segno dopo segno, una guida pratica per affrontare e conoscere colui o colei che ci fa tanto palpitare il cuore o che il cuore lo essicca. Senza tralasciare noi stessi, però. E i nostri moventi. Per la sua prima regia teatrale, Gabriele Muccino sceglie il suo acclamato film A CASA TUTTI BENE (17 marzo) che ha adattato per un cast importante, che vede interpreti Giuseppe Zeno, Donatella Finocchiaro, Anna Galiena. In prima assoluta per l’Italia il 20 marzo debutta BUONGIORNO, MINISTRO! di Jordi Galcerán con la regia di Ferdinando Ceriani che dirige Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti. Un mix di comicità grottesca e imprevedibile, talvolta romantica, mai volgare, scritta in modo elegante e indimenticabile da una delle penne più geniali della drammaturgia spagnola. Una commedia da infarto, senza freni, che non risparmia al pubblico una successione quasi senza sosta di esilaranti gag e battute pirotecniche, rese ancora più divertenti da due protagonisti irresistibili.
Un altro sguardo irriverente verso la scienza è quello di Barbascura X, divulgatore, scrittore, youtuber, che in SONO QUI PER CAOS - RACCONTO SCIENTIFICO SULL’ASSOLUTA CASUALITÀ DELL’ESISTENZA (27 marzo) illustra, attraverso una serie di aneddoti e fatti scientiﬁci, il nostro percorso evolutivo. Con un tono irriverente, giocoso, ironico, genera nel pubblico non solo risate, ma anche curiosità e domande, trasformando argomenti molto complessi in “storie” di facile comprensione. È una carrellata sul teatro, dalla tragedia greca a Shakespeare, dal dramma borghese al teatro dell’assurdo ALVEARE DI SPECCHI (10 aprile), scritto e diretto da Simon Pietro De Domenico con Federico Zanandrea, che porta in scena la voce di alcuni dei personaggi più emblematici della storia della drammaturgia occidentale, mettendo in luce le trasformazioni del linguaggio teatrale nei vari contesti storici e la sua capacità di mettersi in gioco. Un’indagine che vuole andare al cuore del messaggio teatrale, facendo divertire e comprendere quanto il teatro sia in realtà specchio e anima di ogni società. Unica data in Lombardia il 20 aprile per QUALCOSA È ANDATO STORTO di e con Carlo Buccirosso, che presenta una faida familiare, tra liti domestiche e beghe legali, da cui sembra impossibile uscire. Complice un’eredità, tra sotterfugi, equivoci e gofﬁ tentativi di conciliazione, il protagonista si trova a difendere l’indifendibile: la propria dignità.
GLI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO
Diversi gli spettacoli fuori abbonamento. Per i fuori abbonamento musicali sono in programma Piazzolla Loves Gershwin (1 febbraio), Queenmania con Katia Ricciarelli – Tributo ai Queen (10 gennaio), The Last of Us – Tributo (7 febbraio). Per la rassegna "Melarido" invece ci saranno Federico Basso, Teo Teocoli, Dario Ballatini, Mauro Repetto e i Gemelli di Guidonia.
Commenti (0)