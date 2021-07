Teatro, morto il regista Graham Vick: aveva reso "attuale" l'opera

Ansa

E' morto a 67 anni a Londra, per complicazioni dovute al Covid, il regista teatrale Graham Vick, noto per le sue regie anticonformiste delle opere tradizionali liriche. A darne notizia è stato il Teatro Regio di Parma. Da qualche tempo Vick aveva problemi di salute e aveva rinunciato a portare avanti la direzione del Ballo in maschera che aprirà il Festival Verdi di Parma.