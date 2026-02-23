Al teatro Manzoni di Milano va in scena "Malinconico - Moderatamente felice"
Protagonista dello spettacolo Vincenzo Malinconico, l'avvocato d'insuccesso che negli anni ha conquistato lettori e spettatori
© Ufficio stampa
Il teatro Manzoni di Milano è pronto ad accogliere il progetto teatrale di Diego De Silva e Massimiliano Gallo che delizieranno il pubblico con "Malinconico - Moderatamente felice". Con la partecipazione di Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia, il protagonista dello spettacolo è Vincenzo Malinconico (interpretato da Massimiliano Gallo), l’avvocato d’insuccesso dalla carriera sgangherata e dalla vita sentimentale instabile che nel corso degli anni ha conquistato un numero sempre maggiore di lettori e spettatori. Malinconio sarà l'unico ad andare in scena: con il suo flusso narrante rimuginatorio, filosofico, irresistibilmente comico ma sempre votato alla riflessione, si abbandonerà a un lungo, confidenziale monologo con il pubblico, al quale si racconterà seguendo le direttrici del lavoro, dei sentimenti e della famiglia.
"Quello di Vincenzo Malinconico è un progetto a cui sono particolarmente legato e che ho voluto fortemente - ha spiegato Gallo -. Malinconico l’ho amato, ascoltato; ci siamo fidati uno dell’altro, e finalmente l’ho indossato e vissuto. È dunque un passaggio naturale portarlo in scena, grazie alla penna sopraffina di Diego De Silva e al mio senso dello spettacolo, dandogli corpo e anima. Ora c’è da cucirgli un abito in cui stia comodo. Una scena funzionale, un amico immaginario e cinque attori che gli faranno compagnia. In video, gli interventi dei suoi amici, dei suoi amori, del suo complicatissimo mondo. Sarà una regia amorevole, la mia, sperando di farvi conoscere Vincenzo per come io lo conosco".
Lo spettacolo andrà in scena dal 24 febbraio all’8 marzo 2026, seguendo i seguenti orari: giorni feriali ore 20.45; domenica ore 15.30; sabato 7 marzo ore 15.30 e 20.45.