Tanti top dj durante la Fashion Week milanese

Hub di riferimento per i grandi appuntamenti dance, l’ex Macello in viale Molise propone per due volte Vision Open Air (nella foto d’apertura). Giovedì 24 settembre, dalle 17, arrivano Michael Bibi, Dennis Cruz e Not From Here; lo scorso 5 settembre, sempre all’ex Macello, Charlotte de Witte aveva inaugurato il mese con un sold out. Bibi, fondatore di Solid Grooves, e Dennis Cruz appartengono a quella generazione di dj che ha contribuito a portare house e tech house oltre i circuiti più canonici. La stessa formula torna sabato 26, sempre dalle 17, con Solomun, fondatore dell’etichetta Diynamic e da anni legato anche alle stagioni +1 del Pacha di Ibiza. Nato in Bosnia e cresciuto in Germania, Solomun ha costruito una carriera internazionale partendo dalla house e sviluppando negli anni un sound personale, capace di mettere insieme influenze disco, funk, techno e deep house. I suoi set, spesso di lunga durata, sono una presenza ricorrente nei principali club e festival internazionali, così come le sue produzioni e i suoi remix. Un indiscusso fuoriclasse del djing.