Tanti top dj durante la Fashion Week milanese

Durante le Milano Fashion Week le giornate cominciano presto e spesso finiscono molto tardi. Tra una sfilata e una presentazione, la città propone anche una programmazione che concentra in pochi giorni dj internazionali, party globali e diverse realtà della scena elettronica. Da martedì 22 a sabato 26 settembre si passa dall’ex Macello ai club distribuiti in tutta la città, con appuntamenti sia diurni sia serali.
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Hub di riferimento per i grandi appuntamenti dance, l’ex Macello in viale Molise propone per due volte Vision Open Air (nella foto d’apertura). Giovedì 24 settembre, dalle 17, arrivano Michael Bibi, Dennis Cruz e Not From Here; lo scorso 5 settembre, sempre all’ex Macello, Charlotte de Witte aveva inaugurato il mese con un sold out. Bibi, fondatore di Solid Grooves, e Dennis Cruz appartengono a quella generazione di dj che ha contribuito a portare house e tech house oltre i circuiti più canonici. La stessa formula torna sabato 26, sempre dalle 17, con Solomun, fondatore dell’etichetta Diynamic e da anni legato anche alle stagioni +1 del Pacha di Ibiza. Nato in Bosnia e cresciuto in Germania, Solomun ha costruito una carriera internazionale partendo dalla house e sviluppando negli anni un sound personale, capace di mettere insieme influenze disco, funk, techno e deep house. I suoi set, spesso di lunga durata, sono una presenza ricorrente nei principali club e festival internazionali, così come le sue produzioni e i suoi remix. Un indiscusso fuoriclasse del djing.
Per quanto concerne gli appuntamenti serali, all’Amnesia Milano sabato 26 sono in console Bambounou e Mautone; al Fabrique, venerdì 25, la one-night Vision presenta Chris Stassy e Lolla Fedolfi; il Justme propone giovedì 24 Franky Rizardo e sabato 26 Bob Sinclar. Il Loolapaloosa, aperto sette sere su sette, torna a dedicarsi a musica e moda brasiliane, suoi riferimenti storici. L’Hollywood presenta venerdì 25 Milano in Festa e sabato 26 Urban Fusion, con i relativi aftershow legati alle sfilate. Il Nomad si appresta a concludere la sua prima stagione estiva venerdì 25 con il party BRESH, in scena durante l’estate in diverse città internazionali e, in particolare, ogni sabato all’Amnesia di Ibiza. Il Twiga propone giovedì 24 Francis Mercier e venerdì 25 Honey Dijon.
La settimana concentra quindi in pochi giorni una quantità significativa di appuntamenti, con house, techno, disco, elettronica e contaminazioni internazionali distribuite tra grandi spazi all’aperto, club e locali. Milano conferma così una programmazione musicale capace di proseguire oltre i singoli appuntamenti e di mettere in relazione pubblici, generi e luoghi molto diversi tra loro.