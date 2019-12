Tra giallo e ironia: omaggio ad Agatha Christie con "Cena con delitto"

Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio. Un interrogatorio dopo l'altro, verranno fuori tutti i segreti e le relazioni dell'importante dinastia.

Il film è un elegante e appassionate giallo ad enigma, o whodunit (contrazione dell'inglese Who has done it?) che come i gialli di Agatha Christie vuole riflettere sulla società contemporanea (quella americana per l'esattezza), oltre a interrogarsi anche sulle dinamiche relazionali interne alla famiglia.

