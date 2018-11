Tom Cruise di nuovo in volo nei panni del pilota truffaldino Barry Seal

Tom Cruise torna a essere diretto da Doug Liman . " Barry Seal - Una storia americana " arriva nelle sale italiane il 14 settembre e racconta la storia delle incredibili e vere peripezie dell' ex pilota che si è ritrovato inaspettatamente reclutato dalla Cia per guidare sotto copertura una delle più importanti operazioni della storia degli Stati Uniti. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Il film racconta una storia vera: dopo l'arresto del 1984 a Fort Lauderdale, in Florida, l'aviatore fu accusato di riciclaggio di denaro sporco e di traffico di pasticche e si accordò con il Governo degli Stati Uniti, divenendo informatore per la Dea. Testimoniò, poi, contro il cartello di Medellín, facendo condannare molti narcotrafficanti colombiani. Testimoniò anche contro il governo sandinista in Nicaragua. Fu assassinato il 19 febbraio 1986 a Baton Rouge, in Louisiana, per ordine dei fratelli Ochoa.

Nel cast troviamo anche Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons, Caleb Landry Jones, Jayma Mays, Benito Martinez, E. Roger Mitchell, Lola Kirke e Alejandro Edda.