Benvenuti nell'universo dove il brutto è considerato bello: al cinema arrivano "Pupazzi alla riscossa"

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriva al cinema dal 14 novembre "Pupazzi alla riscossa - Ugly Dolls" . Il film animato è un inno alla diversità e alle “stranezze” che ci rendono unici. Diretto da Kelly Asbury , è ispirato al franchise di giocattoli delle Ugly Dolls, bambole di stoffa “bruttine” e piene di difetti ma sempre ottimiste create per contrastare la perfezione tipica di Barbie & co. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Arriva "Pupazzi alla riscossa", guarda la clip esclusiva - Video Tgcom24

Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?

Il film animato è scritto da Alison Peck e basato su un'idea di Robert Rodriguez, che della pellicola è anche il produttore. A firmare la regia invece è Kelly Asbury, conosciuta come sceneggiatore de “La bella e la bestia” e di “Galline in fuga” e regista di grandi successi come “Spirit - Cavallo selvaggio” e “Shrek 2”. Nella versione italiana iu personaggi hanno le voci di Federica Carta, Diletta Leotta, Shade, Achille Lauro ed Elio.

Ti potrebbe interessare:

"Frozen 2", l'anteprima a Roma