"I Morti non muoiono", al cinema arrivano gli zombie di Jarmush

Nella tranquilla cittadina di Centreville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville e i suoi abitanti, quando gli zombie escono dalle loro tombe e cominciano a nutrirsi di esseri viventi.



Bill Murray, Adam Driver e Chloë Sevigny sono i tre agenti di polizia, che dovranno far fronte all'Apocalisse. Perchè di questo si tratta alla fine. Nelle mani di Jarmush "I Morti non muoiono" è sia un raccapricciante bagno di sangue che una buffa metafora delle attuali inclinazioni dell'America: "Ogni storia di zombie lo diventa quando in qualche modo rappresenta una metafora, nel modo in cui descrive il conformismo umano o qualche altra tendenza - entità che camminano senza anima".

Centerville, allora, è l’America di Trump, ma in fondo è anche il mondo in cui tutti noi viviamo, ripetendo, come zombie, sempre le stesse cose di continuo, le stesse formule vuote, le stesse frasi fatte, e senza fare un singolo passo in avanti per cambiare qualcosa.

Jarmusch usa le convenzioni del genere horror per deridere l'assurdità dei nostri tempi. Una zombie comedy che ha quindi un sottotesto socio-politico.



Lo scrittore-regista presenta la sua visione unica sull'apocalisse degli zombie, intrisa del tono impassibile e della delicata commedia che lo hanno reso una voce iconica nel cinema indipendente attraverso i decenni. Unendo un cast multi-generazionale e multi-culturale e una troupe di volti noti di produzioni passate, e di neoconvertiti a Jarmusch, inclusi Danny Glover, Selena Gomez, Caleb Landry Jones, "I Morti non muoiono" è un affare di famiglia - uno spaccato di vita opportuno e talvolta intenso che arriva ad un punto cruciale della storia americana, quando sembra che i tempi in cui viviamo ci divorino vivi. Si ride nel film, ma si resta alla fine un po' spiazzati e angosciati, di quell'angoscia che però, all amaniere di Jarmush, sembra persino leggera, parte anch'essa di questa nostra bizzarra esistenza.