"7 uomini a mollo", il riscatto sociale passa dalla piscina e dal nuoto sincronizzato

Dopo aver perso il lavoro Bertrand (Mathieu Amalric) è in piena depressione, si sente inutile con i figli e con la moglie (Marina Fois) che lo mantiene. Nella piscina dove va, legge l'annuncio: si cercano nuotatori per dare vita ad un team di nuoto sincronizzato maschile. Perché no? Gli altri compagni sono tutti perdenti come lui, ciascuno perso nei propri drammi. C'è un dirigente operaio benestante (Guillaume Canet), con il figlio autistico, una moglie che non lo comprende più e una madre che lo riconosce solo a tratti. C'è un rocker anziano che vive in una roulotte, si veste come negli anni 70 e ancora sogna di diventare una star dei concerti dal vivo mentre la figlia lo compatisce. C'è un piccolo commerciante di piscine, Marcus (Benoit Poelvoorde), praticamente in bancarotta e poi ancora un bambinone che non ha superato i traumi infantili, un immigrato asiatico senza famiglia.



La piscina è un modo per nuotare in un altro ambiente, dimenticare la vita fuori. Ma poi ecco l'idea: partecipare in Norvegia al primo campionato di nuoto sincronizzato maschile, rappresentare la Francia, riscattarsi, avere di nuovo fiducia in se stessi. L'allenamento che devono affrontare è al di sopra delle loro possibilità...



"I miei protagonisti - ha detto Gilles Lellouche - sono uomini fragili, marginali, complessati, sottovalorizzati, sono il contrario del macho, ma hanno una bellissima storia di solidarietà maschile e umana da raccontare".