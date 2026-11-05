Sugarfree: "Cleptomania è stata la nostra fortuna, ma anche una gabbia"

Dalle canzoni d’amore alla denuncia di guerre, razzismo e abusi di potere. Gli Sugarfree tornano con “Siamo diversi”, il nuovo singolo con Alex Britti agli arrangiamenti e alle chitarre. Il duo catanese racconta la collaborazione e il bisogno di far conoscere il lato più arrabbiato della band, a oltre vent’anni dal successo che li ha resi «quelli di “Cleptomania”».
Il pubblico vi conosce soprattutto per le vostre canzoni d’amore. Che cosa vi ha spinto, questa volta, a scrivere di guerre, razzismo e abusi di potere?
Perché crediamo che il mondo stia vivendo un periodo particolarmente buio e da artisti abbiamo sentito il bisogno ed il dovere di lanciare un messaggio di pace e a condannare ogni forma di violenza. Questo brano è il nostro urlo di speranza ma anche la necessità di opporsi a tutte le ingiustizie nel nome dell’umanità e dell’empatia, pur sapendo che siamo “tutti diversi”.
Il brano nasce da un’idea blues. Che cosa avete sentito nella prima versione che vi ha fatto pensare subito alla chitarra di Alex Britti?
Il brano è nato proprio da un riff blues accompagnato da un ritmo molto serrato; abbiamo subito pensato ad Alex perché conosciamo la sua storia e sappiamo che è cresciuto proprio con queste sonorità, quindi abbiamo immaginato che avrebbe potuto dare un enorme contributo al brano, e così è stato. Britti ha arrangiato e suonato tutte le parti di chitarra.
Qual è stato il suo intervento che ha cambiato maggiormente il pezzo?
All’inizio pensavamo che Alex avrebbe potenziato e migliorato le sonorità blues del brano, invece ci ha stupito moltissimo facendo uscire la sua anima più rock e suonando delle parti di chitarra cattivissime che hanno amplificato il messaggio della canzone ad un livello che non immaginavamo. Quando abbiamo sentito le prime tracce abbiamo solo detto: “Wow!”
Sono passati oltre vent’anni da “Cleptomania”. Vi è mai pesato che il pubblico continuasse a identificarvi soprattutto con quel successo?
Cleptomania è stata la nostra più grande fortuna, per noi è un marchio indelebile che ci ha permesso di ritagliarci il nostro spazio all’interno del panorama musicale mainstream italiano. Per certi versi però si, è stata un po’ una gabbia, spesso infatti ci identificano come “quelli di cleptomania” tralasciando tutta la nostra storia musicale che è fatta di tanti altri brani che ci rappresentano maggiormente.
Con “Siamo diversi” portate sul palco una rabbia che nei vostri brani più conosciuti aveva poco spazio. È una scelta legata a questa canzone o anticipa ciò che state scrivendo oggi?
Beh, brani “arrabbiati” ne abbiamo avuti fin dal primo album, semplicemente nessuno di loro è mai stato pubblicato come singolo; questa volta invece abbiamo sentito la necessità, date le circostanze, di far sentire questo lato del nostro pensiero e del nostro linguaggio musicale che molti non conoscono.