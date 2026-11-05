Sugarfree: "Cleptomania è stata la nostra fortuna, ma anche una gabbia"

Il brano è nato proprio da un riff blues accompagnato da un ritmo molto serrato; abbiamo subito pensato ad Alex perché conosciamo la sua storia e sappiamo che è cresciuto proprio con queste sonorità, quindi abbiamo immaginato che avrebbe potuto dare un enorme contributo al brano, e così è stato. Britti ha arrangiato e suonato tutte le parti di chitarra.