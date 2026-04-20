Steve fuori con "Mille cose che non sai di me"
“Mille cose che non sai di me” è il nuovo singolo di Steve: una ballad pop intensa ed emozionale che indaga la fragilità e la distanza all’interno di una relazione.
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Attraverso immagini evocative e un linguaggio diretto, il brano racconta ciò che resta sospeso tra due persone che, pur restando vicine, smettono di riconoscersi davvero. Incomprensioni, silenzi e verità taciute diventano il filo conduttore di una narrazione intima, in cui nostalgia e dolore si intrecciano con una crescente consapevolezza.
È il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato.
Prodotto da Lorenzo Fontanelli, “Mille cose che non sai di me” è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.
Steve è un cantautore indipendente che fonde scrittura emotiva e sonorità contemporanee, muovendosi tra pop, urban ed elettronica. La sua musica nasce dall’urgenza di raccontare stati d’animo autentici attraverso un linguaggio diretto, immagini essenziali ma incisive e melodie capaci di accompagnare ogni sfumatura emotiva. Il suo percorso artistico si sviluppa attorno a un’identità chiara: trasformare fragilità, consapevolezza e crescita personale in espressione musicale. Ogni brano diventa uno spazio intimo e senza filtri, in cui emozione e realtà si incontrano, dando vita a un dialogo sincero con l’ascoltatore.
Nell’agosto 2025 pubblica il suo primo album, “Macchie d’inchiostro”, un progetto che segna una tappa fondamentale della sua evoluzione artistica. Il disco include brani come Algofobia, Cocktail e Dolore, e vede la partecipazione di M-Zeta, Nora e Handanu DJ. Le diverse sensibilità artistiche e le contaminazioni sonore arricchiscono il progetto, rendendo l’identità musicale di Steve più ampia e sfaccettata. L’album si presenta come un viaggio introspettivo fatto di vulnerabilità, riflessioni e desiderio di cambiamento. A novembre 2025 pubblica il singolo “Colpo al cuore”, che supera i 10.000 stream e segna un ulteriore passo verso una dimensione artistica più matura e consapevole.
Questo percorso confluirà nel prossimo album, “Equanime”, previsto entro la fine del 2026, un progetto che promette di consolidare la sua cifra stilistica attraverso un sound più definito e una scrittura ancora più essenziale e autentica. Con uno stile in continua evoluzione e una forte coerenza espressiva, Steve costruisce un universo musicale personale in cui emozione e identità si intrecciano in modo diretto, contemporaneo e profondamente umano.