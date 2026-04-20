Steve fuori con "Mille cose che non sai di me"

Nell’agosto 2025 pubblica il suo primo album, “Macchie d’inchiostro”, un progetto che segna una tappa fondamentale della sua evoluzione artistica. Il disco include brani come Algofobia, Cocktail e Dolore, e vede la partecipazione di M-Zeta, Nora e Handanu DJ. Le diverse sensibilità artistiche e le contaminazioni sonore arricchiscono il progetto, rendendo l’identità musicale di Steve più ampia e sfaccettata. L’album si presenta come un viaggio introspettivo fatto di vulnerabilità, riflessioni e desiderio di cambiamento. A novembre 2025 pubblica il singolo “Colpo al cuore”, che supera i 10.000 stream e segna un ulteriore passo verso una dimensione artistica più matura e consapevole.