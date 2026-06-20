Un viaggio tra resilienza, amore e legami che resistono al tempo

Stefan Quinto, fuori il nuovo singolo "Sempre noi"

20 Giu 2026 - 15:11
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“Sempre Noi” (ADP Records) è il nuovo singolo di Stefan Quinto, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto dallo stesso cantautore e musicista pugliese insieme al musicista/compositore Francesco Cavallo, esplora il tema della resilienza attraverso una narrazione intensa ed emotiva.

© Ufficio stampa

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Con sonorità indie-pop intime e cinematografiche, “Sempre Noi” racconta quei rapporti capaci di resistere al tempo, agli errori e alla distanza. Una canzone che celebra l’amore e i legami umani in tutte le loro sfumature, trasformando fragilità e difficoltà in connessione autentica.